布林肯訪韓晤尹錫悅　美將加強延伸威懾力

美國國務卿布林肯正訪問南韓，出席第3屆民主峰會。他周一（18日）獲南韓總統尹錫悅接見，尹錫悅指出近期韓美外長等高層互訪交流頻繁，充分展現出韓美同盟提升為全球全面戰略同盟後的堅實性。

尹錫悅表示，韓美同盟作為價值同盟更有力地分享自由民主主義信念，期望兩國緊密合作，以今次峰會主題「為了未來一代的民主」為導向，促進韓美更緊密合作，把更好的民主傳承給下一代。布林肯稱，美韓關係比以往任何時候都穩固，今年會積極​​推進尹錫悅去年訪美和美日韓大衞營峰會的成果，為堅定應對北韓挑釁並維護朝鮮半島和平穩定，美國不斷加強延伸威懾力的同時，繼續保持與南韓的緊密協調與溝通。

同日，布林肯與南韓外長趙兌烈舉行午餐會談，是二人自上月28日在美國首都華盛頓會晤後再次聚首。雙方一致譴責北韓試射彈道導彈，重申攜手應對北韓問題及實現北韓完全無核化的共同目標，商定堅持打擊北韓非法網絡活動、派出外勞、海上轉運等，從而切斷其核導研發資金鏈。美韓亦會就北韓試圖單方面改變朝鮮半島西部海域現狀的行為，保持密切合作，決心守護基於規則的國際秩序，並討論了烏克蘭、中東、南海、台海等地區熱點問題。

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