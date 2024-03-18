醫學院教授將集體請辭　政府批用民眾生命做籌碼

南韓醫生抗議政府擴大醫學院招生的工潮持續，多間醫學院教授宣布下周一（25日）起集體辭職。保健福祉部長曹圭鴻周一（18日）表示，任何情況下都不能拿國民生命當作談判籌碼，政府對此深表擔憂。總統室社會首席秘書張商允則指，政府願與醫學界就擴招問題展開不限主題的對話，雙方正持續進行幕後溝通、聯絡和對話。教育部公布，再有777名醫科大學生申請休學，令人數增至7,594人。

曹圭鴻呼籲醫學院教授說服離職的實習和駐院醫生、離校學生回歸本位，一同參與醫療改革討論。他指每當政府推動醫學院擴招時，相關政策都因非法集體行動而受阻，這樣的歷史不能再重演，擴招2,000人目的是提升基本醫療和地區醫療水平，守護國民生命，是刻不容緩的課題，政府會依照法律和原則應對非法集體行動，同時努力與醫學界對話，說服相關人士返崗復工。政府周一會與首爾五大醫院院長開會，周二（19日）再跟各間國立大學醫院院長會面，了解緊急診療體系運作整體情況，聽取意見。

張商允出席節目時被問及政府是否應調整擴招立場，以便創造對話空間，張商允稱政府持開放態度，會基於科學和邏輯解釋擴招規模。對於全國醫科大學教授集體辭職的決定，張商允批評這是恐嚇公眾的行為，政府將按照法律和原則處理違反醫療法的集體行動。