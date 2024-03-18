中國年輕人留學興趣疫後回升　赴美意欲下降

中國年輕人出國留學的興趣在新冠疫情過後有所回升，但赴美留學意欲下降。美媒周日（17日）報道，在美國的中國學生人數2019至2020學年達到逾37萬的最高水平，2022年卻下降到近29萬。分析指，他們有更多地區選擇，加上中美關係緊張、美國教育費用高昂及安全問題，中國赴美留學的人數持續下降。

麻省波士頓東北大學機械工程副教授鄭義（Zheng Yi，音譯）透露，疫情前約有20到30名中國學生申請該校工科碩士課程，現時人數下降到個位數。有教育機構認為，中國政府未有重視英語教育，又宣傳美國槍枝暴力，把美國形容為一個衰退大國，導致中國家庭讓孩子赴美留學的意欲下降，下降趨勢料將持續。另有匿名美國國務院官員表示，入選美國資助交流計劃的中國學生受到中國國家特工騷擾，半數學生被迫退出，參與計劃的人回國後面臨騷擾。

22歲女學生海倫．董（Helen Dong）認為，美國留學費用昂貴，回國卻找不到工作，這個決定不太划算。24歲的伊馮娜．翁（Yvonne Wong）目前在英國攻讀碩士，由於美國未有禁槍，她擔心赴美留學有安全問題。她又指，中國3年來嚴格的疫情控制，令大部分人意識到外部世界不一樣，更願意離開。