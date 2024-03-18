美澳官兵關島合作　維修核潛艇潛望鏡

美國正在協助澳洲逐步建立操作攻擊核潛艇的能力，除了使用及部署這款水下作戰平台外，後勤維護也是重要課題。美國國防部周日（17日）發布的照片顯示，澳洲皇家海軍官兵加入美國海軍潛艇支援艦，在關島維修攻擊核潛艇潛望鏡。

美國國防部在照片說明提到，分派到美國海軍潛艇支援艦埃默里‧S‧蘭德號的美澳兩國海軍官兵，上月22日在關島海軍基地為美國海軍洛杉磯級攻擊核潛艇艾斯維爾號維修潛望鏡。埃默里‧S‧蘭德號旨在為處於部署狀態的核潛艇，提供中級水平的維護、服務、後勤支援。根據澳英美三方安全夥伴關係合作計劃，美國將向澳洲提供二手及全新建造的維珍尼亞級攻擊核潛艇；洛杉磯級是上一代攻擊核潛艇。

澳洲潛艇局上月公布，澳洲皇家海軍37名官兵已經啟程前往關島，準備加入埃默里‧S‧蘭德號並在最多5個月的時間內，從美方學習維修攻擊核潛艇的知識、技能、經驗。澳洲皇家海軍計劃今年下半年在西澳省斯特靈海軍基地，在一艘到訪的美國攻擊核潛艇首次參與維護工作；該基地最快2027年起有美英兩國攻擊核潛艇部署。