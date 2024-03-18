少女患選擇性緘默症　熱愛表演重拾自信

英國傳媒周日（17日）報道，埃塞克斯郡一名少女自幼患有選擇性緘默症（Selective Mutism），導致在社交場合會因感到焦慮和恐慌而沉默，除了父母之外幾乎無法與任何人交談。然而，通過對表演的熱愛，她成功找到表達自我的方法，未來還想通過舉辦活動，讓每個孩子都有機會展示自己，並藉此增加大眾對選擇性緘默症的認識和理解。

受選擇性緘默症影響，12歲黛西梅（Daisy-Mae）在社交時只能看着別人交談，但她說不出話和做不出表情，就連詢問廁所方位都難以啟齒。母親非常擔心黛西梅的症狀，又稱不能讓她單獨行動，因為她無法應付緊急情況。

與其他正常同齡少女一樣，黛西梅也有興趣愛好，尤其對舞台表演非常着迷。通過表演活動，她意識到自己不再是旁聽者，而是能和其他人一起表演的參與者。她因此感到茅塞頓開，更於日前舉辦了一場慈善才藝表演，經過幾周的練習，成功發表一篇簡短演講。

黛西梅表示，她十分享受觀眾的微笑和鼓掌聲，由於他們不會期待與表演者交談，即使被觀眾看着，她也不會焦慮不安，更可以微笑以對。舞台讓她感覺自己不再被排除在外，並充滿自信和力量。