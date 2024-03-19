【東方日報世界視線】法德波三國合作　烏戰形勢可大變

法國、德國、波蘭合組成一個支援烏克蘭戰爭的新組合，目標是如法國總統馬克龍早前所說，不讓俄羅斯戰勝。法德兩國代表舊歐洲，波蘭代表新歐洲，都是歐洲最大的國家，聯合起來援烏，顯示出歐洲的集體力量。

問題是，3國都是歐盟成員，歐盟一貫政策是一致對外，要求集體有一國反對便不作出歐盟的行動。這3國聯合，顯然不代表歐盟整體，它們的行動有否違反一直強調的共識呢？3國同時是北約成員，它們聯合行動是代表北約，抑或北約框架以外的舉措？北約其他成員國是與之合作贊成，抑或反對呢？對歐洲和歐盟的發展來說，3國的行動意義重大，或許便是歐盟與北約分裂的先兆。法德波聯合援烏，是否其他歐盟或北約國家可以不理會，甚或不用再援烏，讓這3國承擔一切任務？

北約以美國為首，歐盟也唯美國是瞻，3國此舉必然是美國主張，至少是美國首肯，或者主意出自美國。這便是美國帶頭分裂歐盟與北約，或至少在破壞兩者一直以來的共識決策體系。這不是美國挾同法德波3大國改變歐盟與北約，亦是用大國力量來騎劫歐盟與北約這樣的多邊組織。

烏克蘭戰爭一直是美國主導，現時法德波3國援手，反映美國想將重擔卸下，便於騰出力量轉移到東亞對付中國。這樣的設想是把歐洲與俄羅斯對立，把烏戰延長，用消耗來控制歐俄。這樣的把法德波推上前線，主要是防止德國與俄羅斯妥協，以法波掣肘德國，把歐俄鎖入不可解的長期消耗戰中，困在歐洲，沒法和解，也沒法把影響伸延至歐洲以外，也即是不讓與中國乃至印度等合作，這是一石多鳥的陰謀。

德法可以破解這個陷阱嗎？抑或是美國放寬對烏戰的控制，法德反而可以合起來在歐盟的架構裏爭取其他國家的支持，反對烏戰，與俄羅斯談判，從根本來分解歐俄的衝突，擺脫美國的擺布，反美國的陰謀而行？這方面的可能性決定於三個因素，一是烏戰戰情。若烏軍潰敗迅速，內部分裂，法德不會派兵介入，便只有和談一個出路。二是法德等歐盟國家內部政治形勢改變，反戰勢力上升，迫使掌權政黨也要修改戰略與政策。三是以巴之戰會怎樣惡化，從而打擊美國在歐洲輿論的支持，禍及烏戰。

研究所所長 陳文鴻