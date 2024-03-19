中法在京舉行軍控與防擴散磋商　華促美停麥克風外交

中國外交部周二（19日）宣布，中國外交部軍控司司長孫曉波與法國外交部戰略、安全與裁軍事務司司長奧拉尼耶當日在北京，舉行新一輪軍控與防擴散磋商，討論國際戰略安全形勢、多邊軍控與防擴散等問題。中國外交部發言人林劍同日在記者會稱，中美在軍控與防擴散問題上有對話渠道，美方應停止「麥克風外交」。

美國常駐聯合國大使格林菲爾德周一（18日）表示，美國隨時準備不設前提地與中俄進行雙邊軍控談判。林劍周二回應稱，就推動國際軍控進程而言，當前最緊要的是擁有最大核武庫的國家履行核裁軍的特殊優先責任，進一步大幅實質地削減核武庫，為其他核武器國家加入多邊核裁軍談判創造條件，這也是國際社會的廣泛共識。

另對於美國國務卿布林肯日前指摘中國在南海的挑釁行為並重申對菲律賓的安全承諾，林劍反駁指美國不是南海問題的當事方，也無權介入中菲之間的涉海問題，美菲軍事合作不得損害中方在南海的主權和海洋權益，更不能以此為菲律賓的非法主張站台背書。中方將繼續採取必要措施，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。