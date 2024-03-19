2醫生煽動罷工停牌3個月　工潮以來首次

南韓大批實習和駐院醫生因不滿政府計劃擴大醫學院招生規模而集體請辭，南韓醫學會周二（19日）指2名積極參與罷工的學會會員，周一（18日）獲告知由於他們煽動罷工，所以被吊銷醫生執照3個月，是工潮爆發近1個月以來首例。保健福祉部稱，不會確認對個別醫生採取的具體行政行動，重申政府願意隨時無條件與醫學界對話。

尹錫悅周二則指，醫生獲頒行醫執照是為了救助國民生命，決不能當作威脅國民、助長焦慮的手段，部分本應守在病人身邊、說服罷工醫生重返職位的醫生，辜負國民對醫療改革的期望，沒有遵守從醫的本分，令人遺憾。他強調醫療改革是為民着想的國家議題，亦是奉民之命的舉措，擴招計劃愈拖延，最受影響的便是國民。政府下月將成立總統直屬的醫療改革特別委員會，他呼籲包括實習和駐院醫生在內的醫生團體參與，共商醫療改革具體落實方案。

此外，有官員透露政府將於下學年開始基於醫學院現行的3,058人招生規模，額外招收2,000人，本周宣布新增醫學院入學席位的分配安排，預計80%、即約1,600個學額分配給首都地區以外的醫學院。