韓將部署戰術地對地制導武器　可打擊朝火炮陣地

南韓國防部周二（19日）公布《2024年主要政策推進計劃》，當中提及今年將首次實戰部署可精準打擊北韓遠程火炮陣地和指揮部設施的戰術地對地制導武器（KTSSM-I），並分階段實施模擬北韓核攻擊的韓美演習和軍事兵棋推演。

根據應對北韓核導威脅的「南韓型三軸體系」增強計劃，KTSSM-I今年將首次進行實戰部署，遠程地對空導彈的研發工作也將完成。南韓於2010年11月延坪島炮戰後開始研發KTSSM，以破壞北韓地下坑道的遠程火炮陣地為目的，去年完成品質驗收試射。KTSSM-I射程超過180公里，可擊穿地下數米，圓機率誤差僅5米左右，擁有全球最高水準的精準度。

此外，南韓和美國會分階段實施模擬北韓使用核武的跨部門聯合演習，以及國防和軍事層面兵棋推演，實現韓美對朝延伸威懾一體化。今年下半年，韓美將趁聯合軍演擴大實施雙龍聯合登陸訓練等各種聯合野外機動訓練。南韓國防部亦計劃今年開始定期舉行南韓和聯合國軍司令部防長會議，積極開展聯合軍演。同時，南韓將進一步擴大軍工產業出口和合作，打造海外軍事戰略基地，生產和儲備南韓武器和彈藥，供有事時調用。今年4月，南韓會成立專門負責快速引進尖端人工智能（AI）技術的機構「國防AI中心」，發掘民間技術應用於國防領域，迅速構建部隊所需的技術體系。

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