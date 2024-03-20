【東方日報世界視線】德社民黨提止戰　議和望浴火重生

穆曾尼奇（Rolf Mützenich）是歷史及政治學家，亦是現任德國社會民主黨聯邦議會小組主席，通常這個職位發表的言論，一定程度反映社會民主黨黨中央的路線。他日前在國會中，提出令全會驚愕的言論，就是要「凍結俄烏衝突，結束戰爭」，言論一出，不但被反對派的基督教民主聯盟及基督教社會聯盟兩黨攻擊，也被執政「交通燈」聯盟的綠黨及自民黨攻擊：德國社會民主黨已經倒退回以前布蘭特、施密特及施羅德的親共路線，成為蘇共及普京的同路人。

事實上，穆曾尼奇是在替社民黨的轉軚投俄試水溫。他強調，他們仍支持烏克蘭對抗俄羅斯的侵略，但即使供武援烏也要清楚目標是甚麼，如果眼前目標是不能助烏克蘭達到收回喪失的烏東領土及克里米亞，而且把戰爭延續下去，只會令更多烏克蘭軍人陣亡，對烏克蘭的毀壞更大，後果不堪設想。其實這番言論已經非常接近極右的德國另選黨、左翼黨及新成立的瓦根克內希特聯盟，就是一切沒有追求終極和平方案的戰爭延續，都是絕對不可取。

俄烏戰爭在戰場上有了新發展：烏克蘭每月需要3萬新兵，但只能強徵到一半，而俄羅斯如今每月有3萬人自願參軍。而新徵召入伍的烏軍只有3星期的訓練，裝備更嚴重不足。俄軍在戰場最大的優勢，是他們有充分能力破壞烏克蘭無人機、火炮和導彈的電子導引信號。烏克蘭軍隊如今連抵抗俄軍的進攻都乏力，使西方咬牙切齒指摘普京揚言烏克蘭連彈藥都缺乏，俄羅斯政府自然不會愚蠢主動和烏克蘭議和，但其實西方是遮掩了俄烏戰爭的議和，是要北約和俄羅斯促成，而非僅是俄烏政府之間的事。

由德國社民黨全力否決供烏金牛座巡航導彈，到如今凍結衝突及結束戰爭的言論，社民黨內高層穆曾尼奇及重要智庫人士都說明，大部分社會民眾不支持向烏提供金牛座巡航導彈。3月初，德國全國電視第二台的民意調查發現，整體約59%反對提供金牛座巡航導彈，社民黨選民更佔約65%。社民黨是要順應自己選民意願，以提升如今只有約12%的全國支持度，在德東有些地區更出現約8%支持度，再不改路線，這個德國最歷史悠久的百多年老黨會淪為蚊型黨。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻