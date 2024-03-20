王毅促中澳超越分歧　構建更成熟戰略夥伴關係

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問澳洲，周三（20日）在坎培拉與澳洲外長黃英賢舉行第7輪中澳外交與戰略對話。王毅認為，應在迄今雙邊關係良好勢頭基礎上，攜手合作創未來，以更積極作為的姿態，共同構建更成熟穩定、更富有成果的全面戰略夥伴關係。

這已是王毅與黃英賢第6次見面。王毅表示，在雙方共同努力下中澳關係實現破冰，重新起航，各領域交流合作逐步恢復。他指每見一次，雙方互信就增加一分，中澳關係就前進一步；強調這是加強溝通的價值所在，就是不斷增信釋疑的積極進程，希望這良好互動的勢頭能繼續保持。他又指，中方從不干涉澳方內政，尊重澳方選擇的制度和道路；同樣在中國的主權、尊嚴和正當關切上，希望澳方也能繼續恪守建交以來作出的承諾，予以尊重和妥善處理。

王毅提到，中澳最關鍵是堅持求同存異，兩國共同利益遠大於分歧，雙方不僅要正視和表達分歧，更要管控和超越分歧；最重要是堅持互利共贏，努力做大共同利益的蛋糕，並為兩國企業投資營運提供良好營商環境；最寶貴是堅持獨立自主，中澳關係發展不針對第三方，也不應受第三方影響或干擾。他強調，中澳關係既然走在正確軌道上，就要不猶豫、不偏航、不走回頭路，這符合兩國人民的共同利益，也是地區國家的普遍期待。