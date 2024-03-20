美轟炸機首次從關島　試射高超音速導彈

美國空軍周二（19日）證實在西太平洋戰略要地關島，試射可以高超音速飛行的AGM183A空射快速反應武器（ARRW），是美國首次從該地區試射高超音速導彈，外界視為針對中國的武力示威。今次是美國空軍ARRW計劃最後一次實彈端對端測試，美國空軍未說明試射結果成功與否，僅表示對上述尖端新技術的能力獲得寶貴了解。

關島安德森空軍基地上月下旬舉行展示和訓練活動，罕有公開一枚屬於實彈的高超音速導彈。美國空軍發言人向美國軍事新聞網站《戰區》表示，一架B52H戰略轟炸機進行一次全方位AGM183A空射快速反應武器試射。今次試射發射一枚全原型作戰高超音速導彈，重點測試ARRW的端到端性能。試射於當地時間周日（17日）在馬紹爾群島瓜加林環礁靶場進行，B52H從關島安德森空軍基地起飛。

空軍發言人表示，從今次試射獲得寶貴、獨特的數據，旨在推進一系列高超音速項目，還驗證並提高測試和評估能力，以便繼續開發先進的高超音速系統。美國空軍去年3月宣布計劃終止ARRW計劃，資源轉移到另一款高超音速武器計劃，即高超音速攻擊巡航導彈（HACM）。空軍助理部長辦公室軍事副主任懷特（Dale White）上周表示，ARRW正進行全方位最後測試，計劃2024財年第二季度末完成。