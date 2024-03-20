失言引起風波　總統室市民社會首秘辭職

南韓總統室市民社會首秘黃相武上周四（14日）提及上世紀80年代發生的傳媒人遇襲事件，並就五一八民運背後勢力作出爭議發言，引起軒然大波。總統室發言人周三（20日）表示，總統尹錫悅當日已接受黃相武的辭呈。

黃相武請辭，距離他發表爭議言論事隔6天。總統室消息人士表示，在圍繞去留問題的爭議持續發酵下，相信黃相武可能為了不再給尹錫悅增添麻煩而主動請辭。韓媒分析認為，在距離國會議員選舉剩下3周之際，涉官兵防汛殉職案的駐澳洲大使李鐘燮出國赴任所引發的爭議，及黃相武的失言問題恐導致黨政矛盾激化。在此情況下，總統室受理黃相武辭呈，或意在避免有關事件給議員選舉帶來負面影響。

在上周四，黃相武與總統室記者們共進午餐時，提及1988年情報司軍人襲擊撰寫批判軍隊專欄文章記者的「情報司生魚片刀恐襲」事件，被指是對整個傳媒界的威脅。他當時另談及518光州事件，稱普通市民不可能這樣組織起來，又指北韓在幕後指使，言論，遭到非難。消息傳出後，黃相武上周六（16日）為自己的言行向國民道歉，但拒絕在野黨和傳媒團體的下台要求。然而，爭議不止，首都圈等地輿情惡化，執政黨領導班子和議員選舉候選人也開始施壓黃相武辭職。