聯邦法官裁定　非法移民擁槍權受憲法保障

美國飽受非法移民問題困擾之際，伊利諾伊州聯邦地方法官上周五（15日）裁定，非法進入美國的非美國公民，也可以合法在美國境內擁有槍械，權利受到憲法第二修正案保障。支持擁槍權的美國人對裁決產生分歧，部分人認為非公民不應享有憲法保護權利。

案情指，非法移民卡巴哈爾-弗洛雷斯（Heriberto Carbajal-Flores）2020年6月在芝加哥被發現持有手槍，隨後被控違反聯邦法律，該法禁止任何未經合法授權進入美國的非公民，在商業活動中持有、或影響商業活動的任何槍械或彈藥。地區法官科爾曼（Sharon Coleman）2022年4月裁定上述聯邦法律合憲，卡巴哈爾-弗洛雷斯要求覆議。

科爾曼上周五認為，雖然聯邦法律表面上符合憲法，但卡巴哈爾-弗洛雷斯從未被判犯有重罪、暴力罪或涉及使用武器的罪行，沒有足夠證據表明他對社會構成威脅。憲法推定保護非法居留人士的第二修正案權利，過往也沒有案例能支持聯邦政府剝奪卡巴哈爾-弗洛雷斯的持槍權，裁定批准駁回訴訟的動議。