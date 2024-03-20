世界幸福報告出爐 芬蘭連續7年第一
2024年03月20日 15:32
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芬蘭再次成為世界最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基。（Getty Images圖片）
周三（20日）是國際幸福日，聯合國旗下可持續發展解決方案網絡（SDSN）與多個機構發布2024年版本「世界幸福報告」。在143個國家及地區中，芬蘭再次排第一，連續7年成為世界最幸福國家，香港則由去年82位跌至最新86位。
除了受訪者自我評分，上述報告亦會計算人均本地生產總值、社會援助、預期壽命、自由度、慷慨度及清廉印象程度評分在內，最終得出總分，再依照高低排名。頭10依次是芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士及澳洲，其中澳洲去年不在頭10位。
若細看東亞國家及地區，新加坡排第30位，台灣緊隨其後排第31位，日本與南韓分別進佔第51及52位。至於中國大陸本年則排第60位，較去年排第64位有所上升，香港則呈現下跌趨勢。
世界幸福報告排名（只列部分）：
1. 芬蘭
2. 丹麥
3. 冰島
4. 瑞典
5. 以色列
6. 荷蘭
7. 挪威
8. 盧森堡
9. 瑞士
10. 澳洲
30. 新加坡
31. 台灣
51. 日本
52. 南韓
60. 中國大陸
86. 香港