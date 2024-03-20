世界幸福報告出爐　芬蘭連續7年第一

周三（20日）是國際幸福日，聯合國旗下可持續發展解決方案網絡（SDSN）與多個機構發布2024年版本「世界幸福報告」。在143個國家及地區中，芬蘭再次排第一，連續7年成為世界最幸福國家，香港則由去年82位跌至最新86位。

除了受訪者自我評分，上述報告亦會計算人均本地生產總值、社會援助、預期壽命、自由度、慷慨度及清廉印象程度評分在內，最終得出總分，再依照高低排名。頭10依次是芬蘭、丹麥、冰島、瑞典、以色列、荷蘭、挪威、盧森堡、瑞士及澳洲，其中澳洲去年不在頭10位。

若細看東亞國家及地區，新加坡排第30位，台灣緊隨其後排第31位，日本與南韓分別進佔第51及52位。至於中國大陸本年則排第60位，較去年排第64位有所上升，香港則呈現下跌趨勢。

世界幸福報告排名（只列部分）：

1. 芬蘭

2. 丹麥

3. 冰島

4. 瑞典

5. 以色列

6. 荷蘭

7. 挪威

8. 盧森堡

9. 瑞士

10. 澳洲

30. 新加坡

31. 台灣

51. 日本

52. 南韓

60. 中國大陸

86. 香港