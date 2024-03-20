特朗普：倘歐洲公平分擔防務費　美國定留北約

尋求再度入主白宮的美國前總統特朗普，在周二（19日）播出的訪問對北約態度軟化，聲言只要歐洲成員國公平分擔北約的防務費用，美國將百分之一百留在北約。特朗普上月揚言若成員國未向北約繳交防務費用，當北約在受俄羅斯攻擊時，美國不會提供保護，他會鼓勵俄羅斯為所欲為。

特朗普接受英國獨立黨前領袖法拉奇（Nigel Farage）專訪，重申北約必須公平對待美國，認為若非美國，北約根本不會存在。被直接問及若他再度擔任總統，美國會否援助受到攻擊的北約成員國時，特朗普說會，但美國只應支付自己的份額，而不是其他成員國的份額，並表示美國和歐洲成員國之間有一片大海洋分隔，北約對歐洲國家來說更重要，它們會更受利。

特朗普擔任總統期間多次威脅退出北約，指摘歐洲成員國尤其是德國，要求它們分擔更多防務費用份額。西方國家領導人憂慮，若特朗普今年11月贏得第二個美國總統任期，他可能會正式退出北約，而特朗普今次專訪有望打消疑慮。法拉奇提問，「若他們（歐洲）開始公平（分擔費用），美國就會留在那裏（北約）？」特朗普說：「是的，百分之一百」。