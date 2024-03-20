最高法院拒介入　德州移民法暫停執行

美國德州去年通過法案，認定非法移民越境屬於州級罪行，授予該州官員驅逐出境的權力，引發訴訟。聯邦最高法院周二（19日）發布初步命令，容許上述法律在下級法院訴訟期間暫時生效，直至下級法院得出裁決後最高法院才會考慮介入。惟負責訴訟的第五巡迴上訴法院同日晚決定暫停該法執行。

德州參議院第4號法案（Senate Bill 4）規定，非法移民越境可處以最多6個月監禁，再犯則面臨重罪指控和最多20年刑期。此外，德州法官可在未經墨西哥政府同意，下令把移民遣返墨西哥，並指示德州執法人員執行命令。德州地方法院法官埃茲拉（David Ezra）上月裁定該法暫停執行，認為可能違憲。第五巡迴上訴法院之後程序中止埃茲拉的判決。

最高法院周二以6比3裁定德州法律可以暫時生效。多數派大法官巴雷特（Amy Coney Barrett）發表意見認為，在第五巡迴法院決定是否在上訴期間保持該法效力前，大法官介入為時過早，敦促第五巡迴法院盡快採取行動。少數派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）指摘上訴法院的程序中止「濫用自由裁量權」，最高法院犯下相同錯誤。

非法移民被視為今年總統大選關鍵議題，白宮發言人巴埃爾周二強調，政府從根本上不同意允許德州執行「有害且違憲的法律」，不僅降低德州社區安全，還會加重執法負擔，在美國南部邊境造成混亂。國土安全部同日表明，最高法院的決定可能使執法混亂，聯邦當局不會與德州合作。墨西哥則強調不會接收任何德州遣返的人，譴責該法侵犯人權。