英語女教師獲教育家獎　視學生為己出

美國維珍尼亞州亞歷山德里亞市高中（Alexandria City High School）一名英語女老師自前年入職以來，以創新的教學方法及熱情的教學態度，幫助學生在英語科目上持續取得進步，至周二（19日）被授予有教育界奧斯卡之稱的米爾肯教育家獎（Milken Educator Award），獲得2.5萬美元（約19.5萬港元）獎金，成為該校有史以來第一位米爾肯教育家獎得主。

米爾肯家庭基金會介紹，老師歐文（Eva Irwin）的教學方法以解決方案為導向，滿足課堂和學生的個人需求。她在學校任職的第一年就有75%的學生通過州英語考試，82%通過州寫作考試，兩者均高於過去的68%，並且高於州和學區的比率。她也擔任多個校內職務，並作為助理教練，幫助帶領校排球隊於前年贏得州冠軍。

歐文得獎後坦言，由於她自己沒有孩子，所以學生就像是她的孩子。她形容自己的教學風格以學生為本，致力讓學生覺得自己對學習擁有自主權。因此她會為學生提供多元選擇，以及讓各人用最適合自己的學習方式完成作業。

米爾肯教育家獎於1987年成立，每年表彰全國75名教育工作者，至今已由米爾肯家庭基金會頒發近7,500萬美元（約5.85億港元）獎金。獎項始創人米爾肯（Lowell Milken）當日訪問亞歷山德里亞市高中並頒獎，他表示該獎項最重要的功能是鼓勵教師從事具有挑戰性的工作，並向教師強調他們對國家未來的作用是多麼重要。