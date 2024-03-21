選委會宣布普拉博沃贏總統選舉　對手擬入稟挑戰結果

印尼選舉委員會周三（20日）正式宣布，現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）與競選拍擋、現任總統維多多的長子吉布蘭在上月中舉行的總統選舉中獲勝，當選下屆正副總統。他們的得票率為58.58%，獲得逾9,620萬張選票。

普拉博沃的總統就職典禮將於10月20日在印尼新首都努山塔拉舉行。他感謝選民支持，並指選舉順利舉行；美國國務卿布林肯亦祝賀普拉博沃當選，並表示熱切期待與普拉博沃合作。不過，落敗的雅加達首都特區前省長阿尼斯（Anies Baswedan）以及中爪哇省前省長甘賈爾（Ganjar Pranowo）則表示擬入稟憲法法院挑戰選舉結果，指控選舉有違規和詐欺行為，他們兩對競選組合的得票率分別為24.94％及16.46％。

現年72歲的普拉博沃出生於印尼雅加達，其祖父是印尼國家銀行創始人，父親是蘇加諾和蘇哈托時期的內閣成員，他自己則是已故前總統蘇哈托的女婿。有分析認為，普拉博沃勝選反映出大量選民對延續維多多政策、發展經濟、促進就業和提高民生福祉的熱切期望。不過，普拉博沃的勝選之路亦充滿爭議，尤其是與他結盟的維多多被批評濫用職權讓普拉博沃得益，且試圖透過自己的兒子吉布蘭建立政治王朝。