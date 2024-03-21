內塔尼亞胡：以軍「還需一些時間」才進攻拉法

以色列總理內塔尼亞胡周一（18日）與美國總統拜登通電話，在美方表明反對後，內塔尼亞胡仍然堅持向巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法發動地面進攻。周三（20日）內塔尼亞胡在一段視像聲明中再次重申相關立場，他說「還需要一些時間」以軍才會進攻拉法，而在繼早前批准進攻拉法的計劃之後，他很快會批准一項從拉法撤離巴人平民的計劃。內塔尼亞胡稱，拜登要求以方提交有關於人道援助和這場戰事的其他方面的建議，以方下周日（24日）將派高級官員到華盛頓。

內塔尼亞胡又強調，以軍會繼續在加薩南部汗尤尼斯的難民營全力展開行動，殲滅及抓捕哈馬斯高級人員，就像早前在北部希法醫院的行動一樣；並表示決心會取得絕對勝利。

以軍自周一（18日）早上起突擊加薩地帶最大醫院希法醫院，以軍周三表示，在突襲行動中擊斃約90名哈馬斯武裝分子，並審問超過300名嫌疑人，同時將另外160名嫌疑人轉移到以色列境內進一步審訊。哈馬斯則譴責以色列在希法醫院進行「血腥屠殺」，有平民、病人和流離失所者在行動中身亡。此外，在周三以軍和國家安全總局亦發聲明，指自上周以來，以戰機在加薩共炸死4名哈馬斯高級指揮官。