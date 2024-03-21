哈馬斯：以方對停火建議反應負面　並撤回先前同意事項

以色列與哈馬斯的加薩停火及交換人質談判仍然膠着，哈馬斯在黎巴嫩的高級代表哈姆丹周三（20日）指摘，以方對哈馬斯的停火建議反應負面，揚言以色列總理內塔尼亞胡要對談判失敗負責。

哈姆丹在貝魯特舉行的記者會上稱，談判的調解人在周二（19日）晚通報了以方對哈馬斯停火提案的立場，而總的來說，以方回應消極，非但沒有回應哈馬斯的要求，更撤回了之前向調解員表達了同意的事項。哈姆丹稱，內塔尼亞胡及其政府，要對未能透過談判達成以巴互換人質及囚犯並停止加薩戰事負責。

美國國務卿布林肯周三（20日）抵達沙特阿拉伯，展開今輪以巴衝突以來第6次中東之行。他在沙特逗留一天之後，翌日將會轉到埃及，周五（22日）就轉到以色列停留幾小時。美國國務院官員不預期布林肯此行會取得重大突破，但希望推進布林肯幾個月以來一直關注的事項。布林肯在沙特會見了王儲穆罕默德‧薩勒曼，討論一項使沙特和以色列關係正常化的計劃，作為以巴邁向「兩國方案」的一部分。在埃及開羅，布林肯將與阿拉伯國家外長會面，討論如何在戰事停止後管理加薩。而在卡塔爾舉行的以哈停火談判進行之際，布林肯在行程中也包括以哈停火的討論。