內塔尼亞胡向共和黨發言　稱對舒默言論感到憤慨

以色列總理內塔尼亞胡與主要盟友美國的分歧演變成黨派之爭。遭到美國國會參議院多數黨領袖舒默點名批評後，內塔尼亞胡周三（20日）選擇以視像形式出席共和黨人閉門午餐會，期間直接抨擊舒默的言論令人憤慨，獲多名共和黨參議員附和。舒默則表明，把問題黨派化會傷害美國幫助以色列的事業。

外國領導人過往會直接在國會向全體參議員發表講話，惟內塔尼亞胡今次參加的閉門午餐會，通常聚焦制定政治策略和宣泄黨內不滿。列席的共和黨參議員特貝爾維萊（Tommy Tuberville）透露，內塔尼亞胡自認是對「友好的聽眾」發表講話，形容共和黨人「百分之一百」支持他。參議員史葛（Rick Scott）則披露，內塔尼亞胡堅持全面落實消滅回教激進組織哈馬斯的計劃。

美國目前最高級的猶太裔民選官員舒默，上周在參議院公開批評內塔尼亞胡是和平的主要絆腳石，呼籲以色列舉行選舉。內塔尼亞胡在午餐會直言，自己外交上對此的反應是稱之為「不恰當」，而非外交反應則是稱之為「令人憤慨」。特貝爾維萊形容，舒默的言論如同美國對以色列如何打仗指手畫腳，而以色列並未試圖指點美國如何打二戰、伊拉克戰爭或阿富汗戰爭。

舒默則拒絕內塔尼亞胡當天在參議院民主黨閉門午餐會發言的請求，並認為面向黨派的發言會令人留下支持以色列是政治問題而非政策問題的印象，強調自己非常關心以色列及其長遠未來。民主黨猶太裔參議員沙茨（Brian Schatz）指摘，共和黨認為以色列是政治工具，而前總統特朗普更是一個反猶主義者。就算其他人可能就以色列問題爭論，特朗普也不能參與這些對話。