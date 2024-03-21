趙安吉酒後駕駛溺斃　死前對摯友說我愛你

台灣裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹趙安吉，上月11日在德州駕駛電動車誤墮池塘溺斃。德州警方周三（20日）斷定趙安吉死於不幸。驗屍發現趙安吉事發時體內酒精濃度，達到接近該州法定限度的3倍，她死前曾致電摯友告知自己被困車內，平靜地表示自己大限將至，對摯友說「我愛你」。

美國傳媒早前報道，50歲的趙安吉上月10日與摯友在牧場聚會，深夜駕駛Tesla Model X電動車返回主屋時發生意外。布蘭科縣警長辦公室發表執法報告重組時間線，確認趙安吉10日深夜11時37分裹着毛氈、握着手機巍巍顫顫地走向電動車，一分鐘後登上電動車。一分鐘後，電動車往前衝向木制障礙物，然後不停倒車，撞穿一面石砌牆駛入水中。兩分鐘後車燈不再可見。

執法報告指出，毒理測試顯示趙安吉血液中酒精濃度為0.23，而德州法定駕駛合法酒精濃度上限為0.08。惟布蘭科縣副警長伍德林（Robert Woodring）說明，趙安吉當時是在私人土地，酒後駕駛不屬違法。趙安吉的丈夫布雷耶（Jim Breyer）發表聲明，表示這場可怕悲劇令他心碎，非常感謝布蘭科縣眾多急救人員的卓越努力，盡一切可能挽救其美麗妻子的生命。