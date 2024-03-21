傳美國與阿桑奇磋商　免引渡認罪協議

英國高等法院正在審理維基解密始創人阿桑奇，反對從英國引渡到美國受審的最終上訴申請。美國傳媒周三（20日）引述消息報道，阿桑奇的代表律師最近數個月與美國司法部官員初步討論達成認罪協議的內容，阿桑奇有望透過承認輕罪指控獲得刑期寬減，最終毋須引渡直接獲釋。

現年52歲的阿桑奇，涉嫌鼓勵並幫助美國陸軍情報分析員曼寧竊取外交電文和軍事文件，並且於2010年前後在維基解密公布，美方因而控告他17項間諜罪和1項濫用電腦罪。知情人士透露，阿桑奇的代表律師提出，讓阿桑奇改為承認不當處理機密文件的輕罪指控，根據認罪協議在不踏足美國下遙距認罪。阿桑奇在倫敦關押的5年將計入刑期，預計認罪後很快就能出獄。

美國檢察官於2019年提出指控後，英國執法人員遂逮捕阿桑奇，他此後一直被關押在倫敦監獄。知情人士透露，美國檢方認為即使阿桑奇最終被美國定罪，也很難再服刑，認罪協議的磋商仍在進行，不排除告吹，任何協議最後都需要得到美國司法部最高層人物批准。阿桑奇的代表律師波拉克（Barry Pollack）則表示，無迹象表明司法部會接受協議。司法部拒絕回應。