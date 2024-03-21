美安理會決議草案　罕籲加薩立即停火

以色列總理內塔尼亞胡堅持地面進攻巴勒斯坦加薩地帶拉法市，無視美國反對。美國國務卿布林肯周三（20日）透露，美國已經向聯合國安理會提交一份決議草案，呼籲加薩立即停火和釋放人質。美國此前傾向在決議使用較溫和的「人道主義休戰」字眼，顯示華府對以色列態度轉趨強硬。

布林肯訪問沙特阿拉伯期間接受當地傳媒訪問，認為有關決議草案將發出強烈信號。他強調美國固然支持以色列及其自衞權，確保去年10月7日回教激進組織哈馬斯襲擊以色列的事不會重演，但同時必須關注身處險境、正遭受巨大痛苦的平民，把他們作為優先事項，保護並提供人道主義援助。美國一直帶頭努力爭取更多援助，並正盡最大努力推進這項工作。

加薩戰爭爆發5個多月以來，美國曾經在聯合國安理會否決3項決議草案，其中兩項要求立即停火。美方最近為投下否決票辯解時表示，安理會的決議可能會危及美國、埃及和卡塔爾為斡旋人道主義休戰和釋放人質所做的努力。雖然美國大部分時間在聯合國為以色列撐腰，但它也曾兩次棄權，允許安理會通過增加加薩援助和呼籲延長暫時休戰的決議。