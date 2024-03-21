傳法國擬派兵赴烏　接管白羅斯邊境防務

烏克蘭最高議會議員貢查連科（Aleksey Goncharenko）周三（20日）宣稱，法國打算派兵進駐烏克蘭接壤白羅斯邊界，讓烏軍抽調更多兵力往前線抵抗俄軍。俄羅斯對外情報局局長納雷什金周二（19日）則指，法國準備向烏克蘭派出2,000名士兵。

貢查連科透露，法國派軍計劃的討論進度良好，其中一說是一支歐洲軍隊將接管烏白邊境防務，讓戍邊烏軍可轉移其他方向，增援東部及南部前線。貢查連科援引與法國總統馬克龍關係密切的消息人士稱，馬克龍對派兵一事非常堅決，但士兵人數仍在討論中。法國希望為了派兵組建一個盟友聯盟，可能包括波蘭與波羅的海國家。由於德國憂慮派出地面部隊攻局勢不必要升級，更害怕與俄羅斯直接對抗，所以不太可能加入。此外，馬克龍還考慮在烏克蘭西部兩地，建立一個軍事訓練及生產彈藥的聯合基地，

納雷什金表示，法軍對在烏法國公民死亡人數不斷上升感到擔憂，隨着傷亡人數據稱超出心理閥值，法國可能爆發抗議。納雷什金指控馬克龍政府隱瞞資訊及延遲對外公布，且法軍對派特遣隊赴烏感到擔憂，認為行動瞞不過俄羅斯。他警告，法軍士兵赴烏後將成為俄軍優先合法攻擊目標。

法國陸軍參謀長席爾在周二刊登的《世界報》專訪中指出，法國已準備好面對任何國際事態發展，並為最艱難戰鬥作好準備。法國同時負有國際責任，以防務協議聯繫面臨重大威脅的國家，故法軍須接受訓練及與盟友軍隊協同作戰。席爾續稱，法國目前可在30天內組建一個2萬人的師，並有能力指揮一個由北約盟軍師組成的6萬人軍級部隊。