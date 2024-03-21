青銅時期村莊遺址　或顛覆學界理解古人生活

英國劍橋大學考古團隊早前在劍橋郡彼得伯勒發現一個青銅時代晚期村莊遺址，可追溯至2,850年前。遺址當年被一場大火吞噬後掩埋地下，建築結構和文物在缺氧環境下保存完好，估計居民在大火前逃離家園，並留下所有財物和牲畜。學者認為，新發現或會顛覆學界目前對公元前9世紀英國日常生活的理解，研究著作已於周三（20日）出版。

遺址內有4間圓形房屋及一個方形入口結構，周圍環繞着兩米高圍欄，其中最大的房屋佔地50平方米，每間房屋均擁有獨特的活動區域及幾乎相同家具，並擺放一個裝有鐮刀、斧頭、鑿子和剃刀的工具箱。考古學家通過文物的位置，還原房屋的內部結構，推測房間的東邊為廚房，南邊和東南邊則是包括羊圈在內的儲藏和編織區，西北邊是睡房，並描繪出當時人民生活相對富裕的景象。

考古學家還在遺址出土罐子、碗、杯子和炊具等128件陶瓷，以及一些擺放整齊的儲存罐。木製文物則包括利用柳木、榿木和楓木雕刻而成的盒子和碗、40個線軸和15個木桶，其中部分桶子底部有多道切痕，推測居民當時以此充當砧板使用。

此外，遺址內出土其中一個有指印的陶碗，盛載混合了動物脂肪的小麥粥，考古學家檢驗出當中含有蜂蜜和鹿肉成分，猜測當時居民喜愛吃蜜汁鹿肉；同時房屋下方的垃圾堆中找到排泄物，估計居民當時以飯菜殘渣餵飼犬隻。部分出土文物將於下月27日，在彼得伯勒博物館和藝術畫廊展出。