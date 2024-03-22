美司法部控蘋果公司壟斷　指iPhone生態系統損消費者利益

美國司法部周四（21日）向科技巨企蘋果公司提出反壟斷訴訟，指iPhone的生態系統造成壟斷，導致其「天文數字估值」，卻犧牲了消費者、開發人員和作為其競爭對手之手機製造商的利益。

司法部與16位州和地區檢察總長向新澤西州聯邦法院提出的訴訟指出，蘋果的反競爭行為超出了iPhone和Apple Watch業務範圍，並列舉了蘋果的廣告、瀏覽器、FaceTime和新聞服務，指控「蘋果公司行為過程中的每一步，都建立且強化了其智能手機壟斷地位的護城河」。

司法部指控，為了讓消費者繼續買iPhone，蘋果阻擋了跨平台通通訊應用程式、限制了第三方電子錢包和智能手錶的兼容性，並擾亂不屬於蘋果App Store的程式及雲端串流服務。

司法部長加蘭在記者會上表示，最高法院將壟斷權力定義為「控制價格或排除競爭的力量」，他說：「正如我們在訴訟中所述，蘋果在智能手機市場擁有這種力量，如果任由其不受挑戰的話，蘋果只會繼續加強其智能手機的壟斷地位。」

蘋果發聲明回應時指，不同意該訴訟的前提，並將對此抗辯。該公司稱，這宗訴訟威脅到公司形象，亦威脅到蘋果產品在激烈的市場競爭中脫穎而出的原則。如果成功控告蘋果，將阻礙該公司創造硬件、軟件和服務相互交集的技術，也將開創危險先例，賦權政政府嚴厲管控為大眾所用的技術之設計。