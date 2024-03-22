美軍頭：中東最可能爆廣泛衝突　威脅美本土

美國中央司令部司令庫里拉周四（21日）出席眾議院軍事委員會聽證會，指出巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列已永久改變該地區，讓伊朗等國在中東製造不穩定，直言中央司令部責任區是世上最有可能引發更廣泛衝突，並對美國本土造成直接威脅的地區。他重申，美國不會派地面部隊到加薩。

庫里拉指，中東地區在一年前還處於前所未見的變革進步邊緣，中央司令部責任區現時卻面臨半世紀以來最不穩定的安全局勢，哈馬斯突襲以色列永久改變以色列和加薩地帶，並為伊朗等美國對手在中東及其他地區播下不穩定種子創造條件。伊朗於數十年來一直致力於透過代理人包圍中東，伊朗每個代理人於過去6個月都在行動，包括伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、加薩、約旦河西岸和也門。此外，中國和俄羅斯亦利用中東不穩定趨勢，而且無意緩解地區緊張局勢，並與伊朗加強關係，伊朗向中國出售90%的石油，為區內的顛覆和惡意活動提供資金。

對於也門叛軍青年運動，庫里拉認為叛軍針對紅海地區航運的攻擊會再持續一段時間，他們配備先進、精良的武器，威脅世上一些最重要的貿易，是伊朗威脅不斷蔓延的直接結果。他又揶揄青年運動聲稱協助加薩人是很可笑，叛軍「沒有向加薩提供過一條麵包」，實際上是讓物資繞行好望角，增加成本。

以色列政府無視美國反對，堅持要地面進攻加薩最南端的拉法市。庫里拉表示，以軍可能需時數周才能完全疏散拉法市的130萬名平民，但不知加薩有何處可安置平民。他透露有定期與以軍高層溝通，但不會為以軍日常行動提供意見，以軍曾指會在有能力保護和撤離平民時才發動進攻。他相信以軍未敲定方案，以色列亦無向他提供疏散計劃。