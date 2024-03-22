卡梅倫批大陸成劃時代挑戰　攻台影響災難性

英國外交大臣卡梅倫周四（21日）警告，全球已經變得更加危險、困難和不確定，形容中國大陸的領土擴張做法成為「劃時代挑戰」，一旦大陸武統和封鎖台灣，將對台灣以至全球經濟產生絕對災難性的影響，他不希望看到任何改變台海局勢的單方面行動。

卡梅倫正出訪澳洲，他提到全球目前不僅有俄羅斯入侵烏克蘭的歐洲局勢，還有以色列和加薩地帶危機，以及非洲和緬甸的更多戰爭。雖然英國希望盡力與大陸接觸，例如在氣候變化等問題，但顯然北京在香港的行為及近年對待澳洲的方式部分非常具有挑戰性。

卡梅倫強調，英國、澳洲和志同道合的夥伴更有必要攜手緊密合作，美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）可能對大陸在印太地區野心起到關鍵威懾作用，AUKUS並非出於某種帝國主義妄想，而是因為印太地區對世界繁榮至關重要。他承認澳洲在AUKUS花費巨大，且購買的潛艇預計2040年代才準備就緒，但相信符合該國最佳利益。另外，他呼籲以色列制訂計劃避免在加薩最南端的拉法市進行地面行動時，造成平民傷亡。