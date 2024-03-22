俄出動151件武器大舉空襲　烏擊落92個目標

俄羅斯上周舉行大選，烏克蘭利用無人機襲擊俄羅斯下諾夫哥羅德州的煉油廠，成功連任的總統普京表明會報復。俄羅斯周五（22日）凌晨連續第二天向烏克蘭全國多地發動大規模空襲，合共出動151件武器，包括多款導彈和自殺式無人機，多個能源基建爆炸，導致多地停電。

烏克蘭空軍司令部公布，俄軍於周五凌晨發射63架見證者136或見證者131無人機、12枚伊斯坎德爾彈道導彈、40枚Kh101或Kh555巡航導彈、5枚Kh22巡航導彈、7枚匕首高超音速導彈、2枚Kh59巡航導彈、22枚S300或S400防空導彈。烏克蘭出動空軍及陸軍的防空導彈部隊、機動火力小組、無線電電子戰手段實施防空作戰，摧毀92個空中目標，包括55架見證者無人機、35枚Kh101或Kh555巡航導彈及2枚Kh59巡航導彈。烏克蘭總統澤連斯基表示，俄軍目標是發電廠和能源供應線路、水電大壩、普通居民樓，甚至無軌電車。受襲擊影響城市的部門已採取行動，電力供應正在恢復。

俄軍襲擊目標包括哈爾科夫、扎波羅熱、克里維里赫、第聶伯羅和克羅皮夫尼茨基。烏克蘭最大水電站、扎波羅熱州第聶伯羅水電站水壩被擊中起火，大壩暫無損壞風險，水壩一輛無軌電車遇襲起火，車上載有平民。

哈爾科夫的能源設施遇襲造成至少15宗爆炸，導致該市幾乎完全斷電，扎波羅熱州、文尼察州、蘇梅州、伊萬諾-弗蘭科夫斯克州和利沃夫州的重要基礎設施也遭到襲擊。烏克蘭能源部長哈盧先科（Herman Halushchenko）形容，俄羅斯對烏克蘭能源基建發動最近數周以來最大規模襲擊之一，目的不僅僅是破壞，而是造成能源系統大規模中斷，與去年情況相似。

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）表示，俄羅斯襲擊導致歐洲最大核電廠扎波羅熱核電廠與烏克蘭能源系統連接的一條外部電力線被切斷。核電廠目前與烏克蘭電網連接的電力線僅剩一條，一旦中斷將導致核電廠再次停電。利沃夫州州長科濟茨基（Maksym Kozytskyi）指，一架俄羅斯無人機擊中當地能源設施。