政府處罰罷工醫生時　會考慮復工意願

南韓醫生工潮未息，保健福祉部副部長朴敏守周五（22日）指政府下周起吊銷違反返崗復工令的實習和駐院醫生執照，在作出處分時會考慮相關人員此前有否表明返崗之意。總理韓德洙宣布，政府將於下周一（25日）再調派247名公共衞生醫生和軍醫，應對醫療界集體行動。

朴敏守還指，醫學院教授計劃集體辭職，政府為與他們對話而不斷與全國醫學院教授緊急對策委員會、全國醫學院教授協議會接觸，並與首爾大學醫學院磋商，呼籲教授們與政府進行無條件對話，避免無意義的爭論。他指出，個別教授可能向實習和駐院醫生、學生公開集體辭職教授名單，目的是向不配合集體行動的教授施壓，這是妨礙自由決策的嚴重問題，霸凌和集體排擠堅守一線教授，政府嚴肅看待此事，會依照原則應對，制訂保護措施支援不辭職的教授。

另外，醫學院教授團體決定下周一起把門診、手術、診療住院患者等行醫時間縮短至每周52小時的法定工時上限。朴敏守指出這並非離職行為，故不屬於政府下達接診命令的對象。政府早前公布了醫學院擴招名額分配安排，韓德洙承諾會制訂支援方案，以免擴招導致醫學教育品質下降，並擴充全國國立大學附屬醫院的區域臨床教育培訓中心，讓地方大學醫學院畢業生可在當地醫院實習。