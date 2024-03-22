華特使：俄烏各方堅持立場　衝突有升級危險

中國政府歐亞事務特別代表李輝周五（22日）在北京舉行吹風會，介紹本月初就烏克蘭危機穿梭外交的情況。他表示停火止戰仍然困難重重，至今不僅看不到戰火停息迹象，反而衝突還有進一步升級危險。各方均堅持自己的立場，對和談認識差距較大，但各方都認同最終要通過談判，而不是槍炮來結束這場戰爭。

瑞士計劃舉辦烏克蘭和平問題高級別國際會議，李輝表示，瑞士外長卡西斯今年2月初訪華期間，曾就此同中國外長王毅交換意見。中方提出一系列建議，希望辦成一場俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。李輝此次訪問期間在比利時布魯塞爾同瑞士方面溝通，他指目前來看會議還在繼續準備之中，中方願意繼續同相關方面保持溝通。

李輝強調，中方認為當前最緊迫的任務就是恢復和平。他也談及為何中方在沙特吉達會議之後沒有參加後續有關烏克蘭問題的國際會議。他解釋稱，這是因為中方覺得類似會議未能邀請兩個主要當事方共同參與，討論的也只是一方的方案。李輝表示，這樣的會議缺少代表性，無法達成實質性成果，對於恢復和平起不到應有的積極作用。