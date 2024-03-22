華智庫：美國去年南海偵察任務約千次

美國持續加強在南海地區的軍事活動，由中國北京大學海洋戰略研究中心主任胡波領導的「南海戰略態勢感知計劃」周四（21日）發表報告，表示美國去年在南海部署3個航空母艦打擊群、兩個兩棲戰備群，並執行大約1,000次偵察任務。

報告指出，美國海軍去年向南海派遣的航空母艦打擊群，分別是來自美國本土的尼米茲號與卡爾文森號，以及駐守日本的列根號，這3艘航空母艦6次在南海展開活動，主要集中在南海南部海域、巴士海峽西部海域、印尼與馬來西亞邊界北部海域；在南海巡航的兩棲戰備群是馬金島號及美利堅號，前者搭載F35B隱形戰機後，可以與航空母艦打擊群有協同增效作用，更在某些情況下可以替代航空母艦執行任務。

自從美國海軍攻擊核潛艇康涅狄格號2021年10月在南海潛航撞山受損後，外界關注美國核潛艇在該海域的活動情況。南海戰略態勢感知計劃指出，美國去年部署至少11艘攻擊核潛艇及兩艘戰略核潛艇，到南海在內西太平洋海域執行任務，並提到美方愈來愈主動披露核潛艇的行動情況及位置，旨在對外傳達訊息。根據美國官方資料，戰略核潛艇緬因號及肯塔基號分別去年4月及8月停靠西太平洋戰略要地關島。

此外，美國軍方去年從日本、南韓、關島、菲律賓出動不同型號的大型偵察機，進入南海空域執行合共上千次任務，其中大約上百次任務屬於飛近中國大陸及海南島空域的抵近偵察。南海戰略態勢感知計劃表示，美國偵察機經常入侵相關海域及空域，干擾解放軍進行正常的訓練及演習，導致中方警戒部隊與美方飛機短兵相接。