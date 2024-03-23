揭化石頭骨身世　屬2.7億年前史前兩棲動物

美國考古學家40年前在德州的湖泊發現一塊神秘的化石頭骨，其後將它保在史密森尼自然歷史博物館。美國喬治華盛頓大學一名華裔古生物學學生近日解開化石的身世之謎，該化石屬於2.7億年前的史前兩棲動物，屬現存青蛙、蠑螈和蠑螈的譜系。由於其樣子看起來像卡通人物大青蛙科米，研究人員以此為牠名命。研究結果周四（21日）發表在國際動物學專業期刊《林奈學會動物學報》。

雖然頭骨化石只有3厘米長，但卡爾文．蘇（Calvin So）推測，科米身長15至18厘米，擁有蠑螈般堅固的身體。牠有一個圓形鼻子，眼眼窩內有眼瞼骨，現今兩棲動物沒有特徵。牠的頭骨呈闊V形，不同與現代兩棲動物纖薄的柱狀骨頭。

牠眼部前方的頭骨較和後方的頭骨要長，與同其兩棲動物不同，卡爾文．蘇推測，牠因此能快閉合下巴，捕獲快速飛過的昆蟲獵物。牠屬於史前兩棲動物離片椎目類群，並生長在溫暖潮濕和炎熱乾燥季節交替的環境。

卡爾文．蘇表示，科米揭示了兩棲動物並沒有逐步變得更像現代兩棲動物的明顯趨勢，並有助進一步解構兩棲動物的早期歷史。