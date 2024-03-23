以軍加薩作戰　曾發射逾70年前製炮彈

以色列《國土報》周四（21日）報道，以軍在加薩地帶戰事曾使用1953年製造的炮彈，並發射訓練用炮彈。有匿名以軍預備役士兵指，戰爭剛開始時情況混亂，裝備嚴重短缺，堪用裝備僅有一半威力。

報道指，以軍預備役在戰爭最初數個月大規模動員，有效填補人員空缺。惟以軍需要節省彈藥，使用幾乎過期的韓戰期間出廠炮彈，且1970年代購入的美製火炮機械效率已達極限。有預備役以軍透露，彈藥供應不穩定為後勤和作戰帶來麻煩，瞄準誤差及啞彈率大大增加。美國去年開始把數十萬枚庫存應急炮彈，從以色列運往澳洲，但隨着加薩戰爭及以黎邊境衝突爆發，炮彈立即運回以色列。以色列以前所未有的速度，接收海空運抵的美國軍援物資，其中大部分是155毫米炮彈。

然而，以軍士兵卻得悉，需保留彈藥以備北方邊境衝突惡化。一名駐紮以色列南部的預備役軍官抱怨，部隊的彈藥份額為零。彈藥短缺造成大規模混亂，迫使以軍盡可能地適應。炮彈補給有時每天運抵，有時一周或兩周一次，連參加過2006年第二次以黎衝突的以軍預備役士兵也從未遇過。以軍獲發炮彈後，在空曠地方試射2至3發測試準繩度。