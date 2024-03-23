俄長年受車臣威脅　別斯蘭人質事件傷亡最多

別斯蘭人質事件傷亡最慘重。

俄羅斯首都莫斯科市郊克羅庫斯城音樂廳周五（22日）發生恐怖襲擊，造成多人死亡。俄羅斯長年受恐怖主義威脅，主要來自車臣分離主義勢力。即使俄羅斯於1999年第二次車臣戰爭後阻止車臣脫離獨立，但恐襲仍不時發生，以下是近年主要襲擊事件：

1995年6月：第一次車臣戰爭期間，車臣武裝分子襲擊斯塔夫羅波爾邊疆區布瓊諾夫斯克一間醫院，挾持近2,000名人質，造成超過100人死亡。

1999年9月4日至16日：莫斯科、布伊納克斯克和伏爾加頓斯克多幢公寓接連爆炸，造成約300人死亡。車臣分離主義分子被指施襲，觸發第二次車臣戰爭。

2002年10月23日：40名車臣武裝分子在莫斯科杜布羅夫卡歌劇院挾持近1,000名人質，俄軍向劇院施放化學毒氣，成功擊斃恐怖分子，但130名人質因吸入毒氣而死。

2004年5月9日：車臣首府格羅茲尼一座體育場發生自殺式襲擊，造成24人死亡，包括車臣共和國現任領袖卡德羅夫之父，車臣叛軍首領巴薩耶夫認責。

2004年8月24日：從莫斯科多莫傑多沃機場起飛的兩班航班發生自殺式炸彈襲擊，機上90名乘客全部遇難，調查認為兩名車臣女子賄賂機票代理商職員登機施襲。

2004年9月1日至3日：車臣分離主義武裝分子襲擊北奧塞梯別斯蘭市一間學校，挾持近1,200名人質，造成334人死亡，包括186名兒童。

2005年10月13日：車臣回教激進組織高加索陣線武裝分子襲擊卡巴共和國首府納爾奇克市，造成142人死亡，240人受傷。

2009年11月27日：莫斯科至聖彼得堡高鐵發生自殺式炸彈襲擊，造成28人死亡，130人受傷，據報車臣回教分離主義組織高加索酋長國施襲。

2010年3月29日：莫斯科地鐵發生兩宗自殺式炸彈襲擊，造成40人死亡，高加索酋長國領袖烏馬羅夫（Doku Umarov）認責。

2011年1月24日：莫斯科多莫傑多沃機場發生自殺式炸彈襲擊，造成37人死亡，172人受傷，烏馬羅夫再度認責。

2013年12月29日至30日：伏爾加格勒市火車站和無軌電車相繼遇襲，造成34人死亡，高加索酋長國認責。