IS阿富汗分支長期不滿俄干預　恐襲陰謀論紛紜

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）周五（22日）聲稱對俄羅斯莫斯科市郊的克羅庫斯城音樂廳發動恐襲。美國反恐分析師指出，IS阿富汗分支「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）過去兩年一直注視俄羅斯，不滿俄羅斯總統普京干預阿富汗、車臣和敍利亞。社交平台則充斥陰謀論，重提IS最初由美國扶植，加上時值中東和歐洲地緣政治緊張，質疑今次襲擊背後主使的身份。

ISIS-K自稱是IS在中亞及南亞的分支，2015年由巴基斯坦塔利班分裂而成，隨後擁抱更加激進暴力的回教理念。在美軍空襲和阿富汗政府聯合打擊下，ISIS-K到2021年的成員人數減至約1,500至2,000人，較高峰期銳減近一半。塔利班同年推翻阿富汗政府後，ISIS-K在美軍撤出阿富汗期間向喀布爾國際機場發動自殺式炸彈襲擊，造成13名美軍和多達170名平民死亡。

塔利班掌權阿富汗後一直與ISIS-K展開激戰，ISIS-K亦曾襲擊與俄羅斯關係密切的伊朗。伊朗克爾曼省今年1月發生連環爆炸恐襲事件，造成84人死亡，ISIS-K承認責任，指摘伊朗信奉多神教和叛教，當時美國政府曾秘密警告德黑蘭IS策劃恐襲。美國安全諮詢公司蘇凡集團（Soufan Group）反恐分析師克拉克（Colin Clarke）指出，ISIS-K曾批評克里姆林宮手中沾滿回教徒的鮮血。