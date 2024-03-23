凱瑟琳拍片公布病情　冀阻謠言持續傳播

英國王儲威廉王子之妻、威爾斯王妃凱瑟琳親自宣布患癌及接受化療，消息再度在英國社會引起轟動。英國傳媒指出，凱瑟琳拍片說明身體狀況的原因之一，就是請求外界在沉溺於令人受傷的猜測前三思，不要令謠言持續傳播。

相比同樣是癌症病人的英王查理斯三世，王室今次卻安排凱瑟琳拍片公開消息，而非只是發布書面聲明。自從凱瑟琳完成手術消息於公眾視野後，外面很快出現有關其身體情況的各種猜測及謠言，近月來成為英國公眾討論的話題；當事人期間更發生與子女合照修圖風波，令這張原意是安撫公眾不安的照片，反而令陰謀論出現。

英國傳媒形容，凱瑟琳這段宣布患癌的影片，令人想起當年威廉王子母親戴安娜王妃在法國巴黎死於車禍後，時任英女王伊利沙伯二世發表的電視演說。當年英女王被公眾質疑沒有現身面對及回應事件，如今凱瑟琳面對同一問題，她決定在保護家人的同時對外說明情況。曾經為英女王服務的新聞秘書認為，這個做法絕對正確。

報道引述英國公關界人士指出，王室公關是世上最困難的工作，總會遇上好及壞的情況。隨着凱瑟琳拍片剖白心聲，王室如今已經奪回一度落入謠言及陰謀論者手中的話語權，更為當事人贏得來自英國海內外各方的關愛及同情，令風波暫時平息。