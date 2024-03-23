美在印度洋部署B52H　威懾也門叛軍

美國繼續針對中東地區局勢作出相應軍事部署，美國空軍周五（22日）宣布，兩架B52H戰略轟炸機經過接近30小時的飛行後，從美國本土飛抵印度洋戰略要地迪戈加西亞島。由於上址在印度洋中部海域，有利於美國向西面的紅海地區投射武力，增加針對也門叛軍青年運動的威懾力，亦同時可以飛往東面的南海巡航。

美國空軍表示，B52H戰略轟炸機上周五從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地飛抵迪戈加西亞島，今次部署旨在強化戰備狀態及訓練，以回應全球任何一處地方發生的潛在危機或挑戰，同時展示美方部隊應對愈來愈繁雜及不明確的全球安全環境之可靠性。這次轟炸機特遣隊任務也展示美方快速部署，支援戰區指揮官目標的能力。

相比以往經常部署的地點、西太平洋戰略要地關島，迪戈加西亞島更接近中東地區，但美國空軍提到B52H戰略轟炸機今次部署期間將與地區盟友及夥伴整合，展示及強化一個對太平洋地區安全及穩定的共同承諾；又指出位於印度洋中心的迪戈加西亞島，為軍事行動提供一個關鍵平台，有助在遼闊的印太地區發揮快速回應能力。

值得留意的是，美國空軍本月6日才結束為期6周在關島安德森空軍基地的轟炸機特遣隊部署，當時參與的部隊由6架B52H戰略轟炸機及大約280名空軍人員組成，全部來自北達科他州邁諾特空軍基地，期間在印太司令部轄區完成36個戰略威懾任務。