王妃證實患癌　哈利會否探望引起關注

美國傳媒報道，英國王儲威廉王子之妻、威爾斯王妃凱瑟琳公布患癌消息時，已經移居美國的哈利王子與其妻子梅根，與外界一樣都是當時才知悉事件。二人隨即聯絡威廉王子伉儷送上祝福，希望他們一家健康及康復。外界關注處於兄弟交惡狀態的哈利王子，會否再次回國探望胞兄一家，順道修補二人關係。

哈利王子與梅根發表簡短聲明，表示希望凱瑟琳與她的家人能夠在不被外界打擾的情況下治愈。哈利王子與梅根2020年1月不再成為王室高級成員，同年6月遷往美國加州生活，他們目前育有一子一女，分別是兒子阿奇及女兒莉莉貝特。英王查理斯三世上月宣布患癌後，哈利王子火速回國探望父親。英國傳媒報道，哈利王子此前曾經形容凱瑟琳就像一名自己從未擁有的大姐姐，他會否回國探望對方備受關注。

外界關注凱瑟琳確診癌症會否是繼英王患癌後，成為威廉王子與哈利王子修補兄弟感情的契機。哈利王子在自傳提到與兄長的衝突，二人近年甚少同場現身，唯一例外是2022年英女王伊利沙伯二世駕崩後，兩兄弟與各自的妻子走出溫莎堡，向外面聚集的民眾打招呼。惟本月初，兩兄弟「前後腳」出席倫敦一場關於已故母親戴安娜王妃的活動，威廉王子親身到場演說，哈利王子在兄長離開後以視像形式發言。