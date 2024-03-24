【東方日報世界視線】華府擬冷藏北約　仍可做霸權美夢

北約還有將來嗎？美國有影響力的智庫人物提出，華府在北約可以考慮實現「冬眠」政策，美國開始撤退地面部隊和戰車，只保留在德國及土耳其基地的空軍力量，以及現存在歐洲的海軍，而歐洲的北約成員國要直接面對自身防衞及地面衝突，地面部隊也會由歐洲軍方統領。

這個政策改變，源於歐洲方面有聲音質疑，自1995年美國由無意願向東歐擴張，變成積極單極化在全球拓展軍事和政治影響力，而北約入侵利比亞及支援科索沃襲擊塞爾維亞，亦違背了北約只是防衞的軍事聯盟。到如今北約引發俄烏戰爭，烏克蘭面臨失敗，而北約亦無以為繼，難協助烏軍取勝，再加上美國財赤嚴重，不如順水推舟做重新角色定位的抉擇。

美國親特朗普的智庫人物游說「冷藏北約」及減少承擔的原因，是俄羅斯其實並非美國當前的威脅，甚至在綜合實力上未構成對歐洲的威脅；俄羅斯只關心它周邊獨立了的前蘇聯加盟共和國，構成對俄國政治及國家安全的威脅。事實上，歐洲人口約5.4億，而俄羅斯只有1.4億；歐洲的GDP，不計英國，已經是18兆美元，而俄羅斯只有1.8兆美元。據美國中央情報局估計，俄軍在這兩年的死傷是40萬人，大大削弱了俄軍的實力；即使俄羅斯有意願及能力攻佔波蘭或羅馬尼亞等鄰國，也無法有效管治。

不過，歐洲亦有其恐慌的原因，就目前的估計，由於俄羅斯已經轉到戰爭經濟模式，用GDP的40%花費在軍事上，現時它的彈藥生產是北約的3倍、歐盟的9倍，而歐盟要花5至10年轉變經濟模式，以及統一各成員國軍隊裝備和合作，才能產生對俄的威懾，西歐國家如意大利、西班牙，甚至是法國的人民，會否願意作出巨大的生活質素犧牲，來維持對俄的敵對狀態？

此外，還有軍隊數目的問題。目前不少歐洲國家如德國等，都考慮行徵兵制以增加兵力，應對俄羅斯的威脅，但都遭遇民間強烈反對。而徵兵制會令軍費開支大增，亦可能要承受工作及技術人口的巨大損耗。

華府的美夢是歐洲既可以自我防衞，又能夠配合美國保障其在全球的政治和經濟利益，但天下間哪有這麼便宜的事！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻