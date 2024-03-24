檢測冰粒中細胞　人類或2030年發現外星生命

美國太空總署（NASA）將於今年10月發射探測器木衞二快船（Europa Clipper），屆時將圍繞木衞二運行，預計2030年抵達。由美國華盛頓大學和德國柏林自由大學領導的一項實驗發現，木衞二快船（Europa Clipper）有能力檢測到單一冰粒中的細胞物質，意味人類最快可以在2030年發現外星生命。相關研究近日刊於學術期刊《科學進展》。

為驗證木衞二快船能否探測到冰粒中的微生物，研究人員分析了一種地球常見細菌。該細菌在寒冷、缺乏營養的環境中生長，被脂膜包裹，可以在海洋表面形成一層浮渣，最後隨海霧飄散在空氣中。如果木衞二的海洋中也存在類似的生命，那木衞二快船的質譜儀就有可能在太空中檢測到帶負電荷的脂肪酸，從而證實外星生命的存在。

研究參與者之一克倫納（Fabian Klenner）表示，是次研究首次證明，即使是極小部分的細胞物質也能通過質譜儀識別出來，研究人員愈來愈相信，與地球上類似的生命形式可能存在於含有海洋的衞星上。