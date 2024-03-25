美日安保條約最大更新　駐日美軍司令部料擴權制華

英國傳媒周一（25日）報道，美國和日本正計劃針對《美日安保條約》進行自1960年簽署以來最大幅度更新，包括調整駐日美軍司令部，提升兩國行動計劃和軍演，以應對共同關注的中國威脅。日媒亦引述消息指，美國政府考慮加強駐日美軍司令部功能，以提升兩國間的相互運用性。

《讀賣新聞》引述美日政府相關人士指，配合日本將於2024年度末期設立統合陸海空自衞隊的統合作戰司令部，美國政府考慮加強駐日美軍司令部功能，促進美軍與日本自衞隊的合作，加上中國大陸在東亞加強軍事威壓，美國擔心兩岸爆發衝突。如調整美日指揮管制的框架，印太司令部仍掌握指揮權，而駐日美軍司令部將擴權，或包括給予計劃美日聯演、與日本自衞隊的統合作戰司令部協調、資訊共享、物資調度等權限。此外，在日本可能成立常設美日聯合小組，以便駐日美軍與日本自衞隊協調。

日本首相岸田文雄預定下月10日訪美，與美國總統拜登舉行峰會，會後將發表共同文件，內容可能包括調整美日指揮管制事宜。《金融時報》亦引述知情人士指，拜登和岸田將於當日在白宮公布上述計劃。