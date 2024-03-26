極端猶太教免兵役　內閣政府面臨分裂

以色列國防軍任務繁重人手緊張，國防部長加蘭特上月要求政府停止豁免極端保守派猶太教徒兵役。惟傳媒報道，總理內塔尼亞胡已提交相關大綱，堅持繼續優待他們。內閣部長預計周二（26日）討論該份大綱，戰時內閣成員、民族團結黨主席甘茨（Benny Gantz）揚言退出政府。

報道指，內塔尼亞胡提出針對極端保守派猶太教哈雷迪派的法律草案大綱，未如外界期望設定每年哈雷迪派男子服兵役的配額，反而把免服兵役的年齡延長至35歲，同時保障拒服兵役的哈雷迪派男子不會面臨刑事檢控。大綱另包括在以色列國防軍中建立特別哈雷迪派營，並在國家緊急服務部門和政府辦公室中增加哈雷迪派人的職位。

加蘭特周日（24日）表明不會支持內塔尼亞胡提出的法律草案大綱，指摘政府在哈雷迪派問題上拒絕「靈活處理」。但報道指，內塔尼亞胡已向所屬利庫德集團的部長表明，不會放棄該項法律草案，更揚言「沒有這項法律，就不會有政府」。利庫德集團的部長收到內塔尼亞胡立場後與其身邊的人交談，探討能否不支持該項法律。