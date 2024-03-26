波蘭斥俄導彈蓄意侵領空　俄大使拒受傳召

俄羅斯一枚巡航導彈周日（24日）短暫飛入波蘭領空39秒，波蘭軍方周一（25日）公布更多細節，並認為侵犯領空事件在很大程度上是俄方蓄意行為，已向北約代表通報。俄方證實，波蘭外交部當天傳召俄羅斯大使要求解釋，但大使認為討論毫無意義故未出席。

波蘭武裝部隊總參謀長庫庫拉（Wieslaw Kukula）指，俄羅斯Kh101巡航導彈入侵波蘭領空2公里，然後飛向烏克蘭。由於俄羅斯導彈精確度相對較低，涉事導彈可能是故意把飛入波蘭領空編入程式，也可能只是偏離巡航軌道。他補充，波蘭未擊落導彈是憂慮可能會造成非常複雜的情況，導致俄方採取不受歡迎的行動。如果烏克蘭試圖擊落導彈，也會引致同樣情況。

波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克–卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）周一揚言，該國將在數天內決定下一步行動，它不能無視這種「蔑視的表現」。波蘭外交部發言人沃倫斯基（Pawel Wronski）稱，俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergey Andreev）未到外交部解釋事件。俄羅斯大使館則指，大使反問波蘭是否準備好為其主張出示證據，但波蘭的答覆沒有表明會提供證據，因此拒絕會面要求。