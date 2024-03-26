莫斯科恐襲疑犯曾赴土耳其　續領居俄許可

俄羅斯當局公布4名塔吉克斯坦籍疑犯直接參與發動莫斯科音樂廳恐襲，俄媒周一（15日）指其中2名施襲者曾於本月初前往土耳其為居俄許可續期，相信4人並非典型的有組織潛伏恐襲小組，而是在襲擊前數周才以金錢利誘組成。

報道引述知情人士指，2名疑犯可能是前往土耳其期間收到恐襲指示，另外2人則在俄羅斯境內被招攬。一名土耳其安全官員向英媒透露，2名施襲者早前曾短暫入境土耳其續領俄羅斯居留許可，但他們的激進化不在土耳其發生，由於當時沒有針對二人的拘捕令，所以他們能自由往來土耳其和俄羅斯，他們於本月2日在土耳其搭乘同一班飛機前往莫斯科。

知情者續稱，25歲施襲者法里杜尼（Shamsidin Fariduni）向調查人員供稱，他於本月4日從土耳其抵達俄羅斯，在通訊程式Telegram上聽了一名傳教士講課，傳教士助手之後向他提供50萬盧布（約4.2萬港元）殺人。法里杜尼曾於2月23日在社交網發文指，有被俄羅斯通緝的瓦哈比派傳教士居於土耳其，他們一切安好，有可以傳教的媒體渠道；該貼文顯示發送自土耳其伊斯坦布爾。