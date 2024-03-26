音樂廳恐襲3共犯提堂　包括犯案車輛原車主

俄羅斯莫斯科音樂廳上周五（22日）發生恐怖襲擊，當局至今拘捕11名涉及音樂廳恐襲的疑犯，其中7人屬於共犯，未直接涉及施襲。3名共犯周一（25日）在莫斯科州巴斯曼地方法院提堂，他們是一對兄弟及其父親，分別被控以恐怖主義罪名，一旦罪成可面臨終身監禁。其中一人否認控罪，法院批准他們還押至今年5月22日再訊，日期與周日（24日）提堂的4名施襲者相同。

提堂共犯分別是62歲的伊斯洛莫夫（Isroil Islomov），以及他的2名兒子季洛瓦爾（Dilovar Islomov）和阿明瓊（Aminchon Islomov）。他們生於塔吉克斯坦首都杜尚別，伊斯洛莫夫是塔吉克公民，季洛瓦爾和阿明瓊則有俄羅斯國籍，報稱任職的士司機。

伊斯洛莫夫、季洛瓦爾和阿明瓊被控違反《俄羅斯聯邦刑法典》第205條第3款b項罪行，即恐怖主義行為罪。阿明瓊否認控罪，季洛瓦爾則是施襲者發動襲擊前及事後所乘坐白色私家車的原車主，他聲稱車輛在恐襲發生前一周已經易手，看到該車在案發現場的照片時感震驚。法院發布照片顯示，3人衣着較為光鮮，臉上也沒有明顯傷痕，與4名施襲者全身多處受傷有別。