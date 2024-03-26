與英意共研下一代戰機　日允向第三方國家出口

日本岸田文雄內閣周二（26日）正式批准修改「防衞裝備轉移三原則」的運用指南，容許日本向第三方國家出口戰機，消除與英國和意大利共同研發下一代戰機後的出口障礙。內閣強調日本需要制訂出口計劃，以確保研發戰機滿足自身安全需求，讓日本能作為平等夥伴參與三方研發項目。

經修訂的運用指南列明，日本可以向第三方國家出口日英意共同研發的下一代戰機，條件是絕不能向正在發生武裝衝突的國家轉讓戰機。出口目的地僅限於與日本簽署防衞裝備和技術轉讓協議的15個國家，包括英國、意大利和美國，而將來實際向第三方國家出口戰機時，每一個個別情況都需要在銷售前各自獲得內閣批准。新修訂條款僅針對日英意共同研發的下一代戰機，不適用於其他國際合作研發武器。

出口戰機問題在日本國內爭議多時，受到反戰聲音質疑。聯合執政的自民黨與公明黨本月15日達成共識，公明黨最終同意有條件向第三方國家出口戰機。日本首相岸田文雄強調，批准日本向第三方國家出口戰機是必要舉措，以確保戰機研發支出高效，同時維持日本信譽以便參與將來其他國際防務合作項目。