歐盟引用數碼市場法案　調查Google、蘋果及Meta

歐盟周一（25日）宣布引用本月7日生效的《數碼市場法案》對美國蘋果公司、Google及Meta展開調查，一旦違反新規可能會處以高達全球收入10%的罰款，料明年內完成調查。

歐盟將嚴格審視蘋果和Google是否遵守《數碼市場法案》規定允許應用程式開發者告知客戶，在蘋果和Google應用程式商店以外的其他服務。此外，新例規定搜尋引擎不得把自家服務的優先級別置於競爭對手提供的類似服務之上，歐盟會檢視Google如何調整歐洲的搜尋結果。另一項調查涉及蘋果是否遵守法案規定的義務，確保用戶可輕易卸載iOS裝置預先安裝的軟件，並輕易更改iOS裝置的默認設定，重點關注蘋果是否主動提示用戶可更改iOS默認設置，包括網絡瀏覽器或搜尋引擎。Meta去年為歐洲的Facebook及Instagram用戶提供付費免廣告服務，歐盟正調查此做法及讓用戶同意免費服務的條款，是否違反法案。

蘋果發言人表示，有信心其計劃符合法案規定，會在歐盟調查期間繼續與當局進行建設性的接觸。Google母公司Alphabet則指，為遵守法案，公司已對歐洲的服務方式進行重大改變。